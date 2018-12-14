с чего всё началось

По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Армия и оружие Армия и оружие Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.

Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии более 16,5 тысячи дезертиров получили амнистию В Сирии амнистировали более 16,5 тыс. военнослужащих страны, которые незаконно покинули воинские части во время боевых действий.

Армия и оружие Армия и оружие Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии Планируется, что автоматы Калашника в 2019 году начнут производить в Индии.

Армия и оружие Армия и оружие Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные самолёты сегодня как ожидается покинут Венесуэлу Российская сторона пообещала американским властям, что самолёты сегодня Венесуэлу покинут и вернутся домой.

Армия и оружие Армия и оружие Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Сирии с Помпео Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг, 13 декабря, телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил с ним ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

Армия и оружие Армия и оружие В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.

Армия и оружие Армия и оружие Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.

Армия и оружие Армия и оружие Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.

Армия и оружие Армия и оружие В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

Армия и оружие Армия и оружие «Вертолёты России» досрочно передали партию Ми-8АМТШ в ВКС России Переданные в военное ведомство вертолёты прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта и технической документации, и приняты представителями ВКС России.

Армия и оружие Армия и оружие Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника