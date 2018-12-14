Армия и оружие
По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.
Известиявчера в 22:09
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Посол США сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские Ту-160 с музейными экспонатами
Коммерсантъвчера в 23:11
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Армия и оружие
Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов
Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
В Сирии более 16,5 тысячи дезертиров получили амнистию
В Сирии амнистировали более 16,5 тыс. военнослужащих страны, которые незаконно покинули воинские части во время боевых действий.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии
Планируется, что автоматы Калашника в 2019 году начнут производить в Индии.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России
Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Российские военные самолёты сегодня как ожидается покинут Венесуэлу
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Обновлено в 00:03
Армия и оружие
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Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть
Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе
Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска
Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину
Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
«Вертолёты России» досрочно передали партию Ми-8АМТШ в ВКС России
Переданные в военное ведомство вертолёты прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями госконтракта и технической документации, и приняты представителями ВКС России.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет
Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено вчера в 17:47