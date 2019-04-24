Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном мореИнфорос 01:29
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
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