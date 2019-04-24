Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном мореRT на русском 05:15

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт считает «холостыми выстрелами» угрозу авианосцев США в Средиземном море

Life.ru08:08

Эксперт отреагировал на угрозы Хантсмана в адрес России

ФАН01:14

Источник в МИД прокомментировал заявление посла США про авианосцы

РИА Новости09:02

В Госдуме назвали циничной угрозой заявление посла США в адрес России

Известия05:38

Авианосцы в Средиземном море испугают Россию, считает посол США

Газета.Ru02:30

В Госдуме отреагировали на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

RT на русском10:16

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

РБКвчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Эрдоган выразил соболезнования армянам Турции

В письме глава Турции еще раз выразил соболезнования по кончине Патриарха Месропа Мутафяна, а также обратился к теме массовой гибели армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В России создали уникальную антиторпеду

Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.
Обновлено в 03:07
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Футбол

Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.
Обновлено в 10:28
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика

Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»

Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров

Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.
Обновлено в 07:40
Здоровье

В Оргтруде не закроют отделение скорой помощи

Администрация Владимирской области просит не реагировать на провокации В СМИ появилась информация о том, что вскоре отделение скорой медицинской помощи Городской больницы № 7 в Оргтруде закроют.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков

Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший химические вещества

Обновлено в 10:24
Энергетика

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Футбол

Аякс вновь заинтересован в подписании Мартина Эдегора

Мартин Эдегор Амстердамский Аякс после вчерашней встречи с Витессом (4:2) хочет возобновить переговоры с мадридским Реалом о возможном приобретении полузащитника Мартина Эдегора.
Обновлено в 06:45
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Турция пригрозила США подыскать замену F-35

Стоит отметить, что подобное заявление стало результатом поставленного Пентагоном ультиматума для Турции - если последняя не откажется от российских зенитно ракетных систем С-400, тогда США будут вынуждены прекратить поставку своих истребителей.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В администрации Порошенко нашли способ сорвать инаугурацию Зеленского

Администрация президента Украины Петра Порошенко нашла способ сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах.
Обновлено в 10:08
Политика

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Происшествия

МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки

В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме

Обновлено в 09:34
Технологии

«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность

Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика

Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой

Обновлено в 08:53
Финансы

В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России

Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Космос

Эксперты показали на видео, как может выглядеть гибель Вселенной

YouTube-канал Melodysheep представил видео с фантазиями на тему гибели Вселенной.
Обновлено в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное