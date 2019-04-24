Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном мореRT на русском 05:15
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Эрдоган выразил соболезнования армянам Турции
В письме глава Турции еще раз выразил соболезнования по кончине Патриарха Месропа Мутафяна, а также обратился к теме массовой гибели армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В России создали уникальную антиторпеду
Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.
Обновлено в 03:07
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Футбол
Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»
Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов.
Обновлено в 10:28
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»
Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров
Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.
Обновлено в 07:40
Здоровье
В Оргтруде не закроют отделение скорой помощи
Администрация Владимирской области просит не реагировать на провокации В СМИ появилась информация о том, что вскоре отделение скорой медицинской помощи Городской больницы № 7 в Оргтруде закроют.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков
Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ
Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Футбол
Аякс вновь заинтересован в подписании Мартина Эдегора
Мартин Эдегор Амстердамский Аякс после вчерашней встречи с Витессом (4:2) хочет возобновить переговоры с мадридским Реалом о возможном приобретении полузащитника Мартина Эдегора.
Обновлено в 06:45
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Турция пригрозила США подыскать замену F-35
Стоит отметить, что подобное заявление стало результатом поставленного Пентагоном ультиматума для Турции - если последняя не откажется от российских зенитно ракетных систем С-400, тогда США будут вынуждены прекратить поставку своих истребителей.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В администрации Порошенко нашли способ сорвать инаугурацию Зеленского
Администрация президента Украины Петра Порошенко нашла способ сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах.
Обновлено в 10:08
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Происшествия
МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки
В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.
Обновлено в 09:31
Технологии
«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность
Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой
Обновлено в 08:53
Финансы
В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России
Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Космос
Эксперты показали на видео, как может выглядеть гибель Вселенной
YouTube-канал Melodysheep представил видео с фантазиями на тему гибели Вселенной.
Обновлено в 07:24