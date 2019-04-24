Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном мореРБК вчера в 23:30
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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СМИ раскрыли план Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
В администрации президента Украины Петра Порошенко придумали, как сорвать ритуал вступления в должность избранного главой государства Владимира Зеленского.
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Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
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Зарплата врачей с 2012 года увеличилась более чем вдвое и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 24 апреля сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:10
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В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
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Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
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За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max — первый в Индонезии в октябре прошлого года, второй в Эфиопии в начале марта.
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