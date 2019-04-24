Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном мореИзвестия вчера в 23:02
Развернутая в Средиземном море авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Хантсман, как следует из пресс-релиза Шестого флота ВМС США.
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Посол США пригрозил РФ «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье
Газета.Ruвчера в 18:59
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