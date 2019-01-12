Политика

Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru
01:52

Многие немецкие компании восприняли эти угрозы как откровенный шантаж. Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
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