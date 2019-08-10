Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу. Об этом 9 августа сообщает агентство УНИАН.

Общество Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.

Политика Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Общество У Генконсульства Финляндии нарисовали длинную очередь У Генерального консульства Финляндии в Петербурге появилось изображение длинной очереди.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Общество В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Происшествия В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Происшествия В Великобритании произошло масштабное отключение электричества Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.

Гаджеты Huawei представила первый телевизор с «умным» экраном на ОС Harmony Компания Huawei презентовала в Пекине первый телевизор с «умным» экраном, который будет работать на ОС Harmony, пишет Ferra.

Культура Джоанна Стингрей поддержала протестные митинги в Москве Джоанна Стингрей дала интервью изданию накануне своего приезда в Россию. Некоторые вопросы были посвящены протестным митингам в Москве.

Армия и оружие Пушилин ответил Украине про обстрелы ополченцами своих позиций Заявления об обстреле ополченцами ДНР своих позиций являются абсурдными, заявил глава республики Денис Пушилин.

Экономика В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".

Футбол «Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).