Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в ПольшуИзвестия вчера в 21:11
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу. Об этом 9 августа сообщает агентство УНИАН.
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Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Украинские силовики перебросили в Донбасс танки, гаубицы и БМП
Командование украинской армии перебросило в Донбасс БМП, танки и гаубицы.
Обновлено в 08:57
Общество
Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова
Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.
Обновлено в 08:20
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Общество
У Генконсульства Финляндии нарисовали длинную очередь
У Генерального консульства Финляндии в Петербурге появилось изображение длинной очереди.
Обновлено в 08:42
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек
Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:26
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
Новый Nissan Sentra обзаведется механической трансмиссией
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Великобритании произошло масштабное отключение электричества
Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Стефанию Маликову радует большая возрастная разница с братом Марком
Стефанию Маликову радует большая возрастная разница с младшим братом Марком.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Huawei представила первый телевизор с «умным» экраном на ОС Harmony
Компания Huawei презентовала в Пекине первый телевизор с «умным» экраном, который будет работать на ОС Harmony, пишет Ferra.
Обновлено в 09:01
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Культура
Джоанна Стингрей поддержала протестные митинги в Москве
Джоанна Стингрей дала интервью изданию накануне своего приезда в Россию. Некоторые вопросы были посвящены протестным митингам в Москве.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Пушилин ответил Украине про обстрелы ополченцами своих позиций
Заявления об обстреле ополченцами ДНР своих позиций являются абсурдными, заявил глава республики Денис Пушилин.
Обновлено в 09:27
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошо «Спартаку» не предвещает
Да и в целом матч против Ахмата красно-белым ничего хорошего не предвещает.
Обновлено в 07:45
Авто
Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке
Обновлено в 05:11
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09