Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в ПольшуИзвестия вчера в 21:11

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу. Об этом 9 августа сообщает агентство УНИАН.
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