Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в ПольшуИзвестия вчера в 21:11

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу. Об этом 9 августа сообщает агентство УНИАН.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Газета.Ru11:00

«США блефуют!» — Виктор Литовкин о том, где на самом деле будут размещены базы НАТО

Новостной фронт09:12

США могут передислоцировать часть военных из Германии в Польшу, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 05:41

О горе! США накажут Германию выводом части своих войск в Польшу

REGNUMвчера в 15:56

Берлин не комментирует дискуссии о возможности перевода части военных США из ФРГ

ТАССвчера в 14:07

США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

Взгляд.рувчера в 05:50

В Германии ответили на угрозы США вывести войска

Известия00:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Общество

Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Кино

Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 05:07
Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Общество

Полиция предупредила о готовящихся на митинге в Москве провокациях

«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Супертайфун убил 18 человек в Китае

14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:21
Футбол

На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша

На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» обрушилась крыша.
Обновлено в 12:36
Экономика

В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома

Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Краснодар — Рубин 1:0

Обновлено в 13:58
Происшествия

Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве

На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Футбол

«Армавир» переиграл «Чайку» в матче ФНЛ

"Армавир" одолел "Чайку" в матче 7-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ со счетом 2:1. При этом в дополнительное время гости не сумели реализовать пенальти.
Обновлено в 14:05
Гаджеты

Инсайдер рассекретил название iPhone 11

По данным зарубежных инсайдеров, очередной флагманский девайс от корпорации получит название iPhone 11 Pro.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Здоровье

Ученые выяснили, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить

При условии, что вы едите гораздо больше растительной пищи, чем продуктов животного происхождения, риск преждевременной смерти от любых проблем со здоровьем можно снизить до 25%, заключили американские ученые.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Происшествия

Tesla загорелась после аварии в Москве

Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Футбол

Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Авто

Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT

Круглый дизайн напоминает колеса Alfa Romeo 4C, что подводит нас к следующему предположению: учитывая заднюю часть, вдохновленную BAT, и обода 4C, возможно, Glickenhaus и Alfa Romeo объединились для создания LMP1 Hypercar.
Обновлено в 08:54
Футбол

«Хоффенхайм» обыграл клуб третьего дивизиона по пенальти и вышел в 1/16 Кубка Германии

«Хоффенхайм» лишь в серии пенальти сломил сопротивление клуба «Вюрцбургер Кикерс» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 15:29
Космос

Две планеты, похожие на Землю, обнаружены в 12,5 световых годах от нас

Обновлено в 15:03
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии

В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Кино

Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут»

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
Обновлено в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ричард Гренелл
Американский посол
Посол Соединенных Штатов в Германии с 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное