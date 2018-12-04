Политика

Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от российской агрессии
Инфорос
03:12

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что республика играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского лидера Дональда Трампа.
Инфорос03:12
с чего всё началось
Как сообщает
 Rzeczpospolita, посол Соединенных Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Белый дом считает европейское государство своеобразным "щитом" в обороне от российской агрессии.
Московский Комсомолецвчера в 19:17

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Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России

Газета.Ruвчера в 20:33

Посол США назвала Польшу «бастионом защиты» от России

Известиявчера в 19:41

США присвоили Польше статус «бастиона защиты» от России

Московский Комсомолецвчера в 19:17

Американский дипломат назвала Польшу «бастионом защиты от российской агрессии»

ФАНвчера в 19:17

Посол США назвал Польшу «бастионом защиты» от России

Телеканал 360°вчера в 18:22

Посол США назвала Польшу «бастионом защиты от российской агрессии»

РЕН ТВвчера в 18:18

Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России

РИА Новостивчера в 17:50
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика

«Гнев французов» заморозил цены на топливо на полгода

Французские власти вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на 6 месяцев, передает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Политика

Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:10
Политика

Песков рассказал о деталях грядущих переговоров Путина и Мадуро

Обновлено в 06:53
Политика

Володин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России

Ранее Путин заявил, что Россия не будет вводить ограничения против граждан Украины, а пойдёт по пути либерализации получения российского гражданства для украинцев.
Обновлено в 07:28
Политика

Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

9М729 и "Искандер" В США рассуждения о возможном нарушении Россией ДРСМД привели к тому, что Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций в отношении Москвы.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном

Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.
Обновлено в 07:22
Политика

В Кремле напомнили позицию России по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.
Обновлено в 07:06
Политика

СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступил на церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 07:27
Политика

Патрушев посетит Индию 6—7 декабря

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Индию 6—7 декабря, где встретится с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, сообщил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.
Обновлено в 07:19
Политика

На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 07:22
Политика

На Украине рассказали, скольким россиянам отказали во въезде

Госпогранслужба Украины с момента введения в ряде регионов военного положения отказала во въезде почти 680 гражданам России, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, сообщает УНН.
Обновлено в 07:00
Политика

В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным днем

День Конституции должен стать выходным днем, считает сенатор Людмила Нарусова, по мнению политика, это поможет привлечь внимание к изучению основного закона России.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В Совфеде оценили призыв отправить корабли НАТО в Чёрное море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление американского сенатора Джона Баррассо о том, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
Обновлено в 07:23
Политика

Порошенко зарабатывает рейтинг на теме разрыва договора с РФ — Бойко

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что внесённый президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду проект закона о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией предусматривает прекращение действия соглашения с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:23
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