Политика
Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в ВенесуэлеRT на русском 15:05
Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский. По словам дипломата, риски касаются российских инвестиций в Венесуэлу.
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В эксклюзивном интервью посол России в Венесуэле Владимир Заемский ответил на вопросы "РГ" о развитии ситуации в Боливарианской республике на фоне кризиса, провокациях США и перспективах укрепления двустороннего сотрудничества между Москвой и Каракасом.Российская газета10:42
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Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:13
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Политика
Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о РСМД
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия российской стороны в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 09:27
Общество
Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes
Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Общество
В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм
Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.
Обновлено в 16:48
Политика
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 16:15
Политика
Макрон выступает за пересмотр Шенгенской системы
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым коренным образом пересмотреть устройство и действие Шенгенской системы.
Обновлено в 15:25
Происшествия
СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность
Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Политика
Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»
«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.
Обновлено в 15:40
Экономика
Европа не смогла повторить успех РФ: Der Spiegel о российских конкурентах Google и Facebook, которые приносят миллиарды
Журналист немецкого издания Der Spiegel в своей статье о российском ИТ-бизнесе отмечает: интернет-компаниям в России удалось создать конкурентов для таких гигантов, как Google и Facebook, чего не смогла добиться ни одна европейская страна.
Обновлено в 02:53
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Экономика
Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах
Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
Обновлено в 16:01
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Футбол
Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины
Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Политика
Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным
Депутаты от трех комитетов (по международным отношениям, по разведке, по надзору за деятельностью администрации) запросили информацию о переговорах Трампа с Путиным в Гамбурге на G20 от государственного секретаря Майка Помпео, а также исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Майка Малвейни.
Обновлено в 15:24
Экономика
Медведев рассказал о развитии альтернативной энергетики в РФ
Для развития альтернативной энергетики, как сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Россия готовит законодательную базу.
Обновлено в 16:46
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Российский Т-90С стал мишенью в Китае
Макет российского танка Т-90С на колесном шасси используется китайскими военными на учениях в качестве техники противника, пишет Defence Blog.
Обновлено в 16:15
Политика
Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что доля мусульман в стране в ближайшие 15 лет вырастет до 30% населения.
Обновлено в 08:40
Общество
В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение
В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 28 м / с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья
Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге
По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.
Обновлено в 13:47
Авто
Презентация Aurus состоится на международном автосалоне в Женеве
Как заявил ранее ТАСС президент выставки Морис Турреттини, это добрый знак для российского автопрома и подтверждение того, что площадка в Женеве стала главным салоном в мире по масштабу международного участия.
Обновлено в 16:36
Политика
СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 11:58
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Общество
Осужденный в США Ярошенко отправил письмо послу с жалобой на состояние здоровья
Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко направил послу РФ в США Анатолию Антонову личное письмо с жалобой на проблемы со здоровьем.
Обновлено в 16:22