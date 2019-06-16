Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»РИА Новости 14:37
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
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Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.
— Франц Клинцевич, российский политикФАН 15:13
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Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
Обновлено в 21:22
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Боярская примерила украшение для пирсинга
Актриса Елизавета Боярская предстала перед поклонниками в необычном образе. Она приняла участие в рекламной кампании ювелирного бренда.
Обновлено в 16:05
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест Ренато Усатого
Молдавская прокуратура аннулировала ордер на арест лидера оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатого, который был задержан сегодня днем по прибытии в Кишинев, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:57
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:37
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 22:36
Общество
Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет
Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.
Обновлено в 21:19
Кино
В Сингапуре открылся фестиваль российского кино
В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино.
Обновлено в 13:00
Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено в 22:35
Общество
Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина
Жители нескольких населенных пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Оперативники МВД и ФСБ России задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Общество
Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области
Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
В США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено в 22:42
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 15:52
Политика
Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.
Обновлено в 21:08
Политика
Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено в 21:52
Общество
Грозы и град: синоптики предупредили о непогоде 17 июня в Кузбассе
Грозы, ветер и град: синоптики предупредили о непогоде в понедельник, 17 июня, в Кузбассе.
Обновлено в 19:48
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика
Guardian сообщила о возможной встрече Путина и Мэй на G20
Обновлено в 20:46
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38