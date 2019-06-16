Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»РИА Новости 14:37

Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
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Франц Клинцевич
Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.
— Франц Клинцевич, российский политикФАН 15:13

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