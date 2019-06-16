Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»РИА Новости 14:37
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
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Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.
— Франц Клинцевич, российский политикФАН 15:13
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Армия и оружие
В Польше начались самые масштабные военные учения 2019 года
Крупнейшие, по данным на текущий год, военные учения начались в Польше, 16 июня передает «Радио Польша».
Обновлено в 14:36
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Общество
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
По доле расходов граждан «на еду» Россия заметно отличается от других стран.
Обновлено в 13:05
Футбол
СМИ: ПСЖ может продать Неймара
Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если поступит выгодное предложение.
Обновлено в 17:33
Общество
Жителей Киселевска, просивших убежище у Канады, переселят
Обновлено в 03:16
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа
Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.
Обновлено в 13:11
ЖКХ
Названа главная опасность квартир-студий
Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.
Обновлено в 15:15
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Общество
Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки
Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17