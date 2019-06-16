Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»RT на русском 14:26

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.

Политика Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Авто Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.

Гаджеты Vivo регистрирует новые торговые марки и готовит смартфон с тройной камерой Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Vivo, входящая в пятёрку ведущих мировых поставщиков смартфонов, готовит к выпуску новые аппараты.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Футбол Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала» Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку Сарри В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

Происшествия 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.

Общество В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.

Происшествия Ивану Голунову представлена защита как свидетелю Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Политика В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.

Здоровье Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Общество Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.