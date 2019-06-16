Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»RT на русском 14:26
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
Обновлено в 10:33
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Политика
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Авто
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
Vivo регистрирует новые торговые марки и готовит смартфон с тройной камерой
Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Vivo, входящая в пятёрку ведущих мировых поставщиков смартфонов, готовит к выпуску новые аппараты.
Обновлено в 15:38
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 04:20
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
Обновлено в 13:22
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Общество
В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Политика
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Здоровье
Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы
Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.
Обновлено в 10:56
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22