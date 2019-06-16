Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»RT на русском 14:26

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
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