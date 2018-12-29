Экономика
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд. Он отметил, что США занимают третье место среди стран, направляющих прямые инвестиции в Россию.
Коммерсантъвчера в 21:59
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Происшествия
Люди погибли после схода лавины в Хабаровском крае
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
После нападения на рэпера Птаху в Москве возбуждено уголовное дело
По факту нападения на рэпера Давида Нуриева в Москве, известного под сценическим псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:39
Транспорт
Аксёнов открыл движение на первой очереди трассы «Таврида»
Глава Крыма Сергей Аксёнов первым проехал по одному из четырёх участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида».
Обновлено в 02:51
Происшествия
Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение
Подросток, напавший на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительное лечение.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован
Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М
Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Обновлено в 02:14
Общество
Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Завершено строительство заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на границе с Украиной на севере Крыма.
Обновлено 27 декабря в 19:29
Происшествия
Москвичка пропала без вести по пути в Тулу
Сообщение о пропавшей 29-летней москвичке поступило в дежурную часть опорного пункта полиции вечером 27 декабря.
Обновлено 27 декабря в 22:30
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Единоборства
Боец UFC Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье принял решение отказаться от титула в полутяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Финансы
Рубль слабо меняется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в субботу прибавил копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 69,53 рубля, курс евро уменьшился на копейку, до 79,66 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Обновлено в 02:26
Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Экономика
Пособия по безработице в России могут вырасти
В России могут увеличить пособия по безработице.
Обновлено в 02:04
Общество
ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег
Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Приамурье приостановили движение поездов после аварии
Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Reuters: США хотят оставить оружие сирийским курдам
Обновлено в 01:53
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Китайцы оценили важность отношений с Россией и США
Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и грузового оператора аэропорта Шереметьево «Москва Карго».
Обновлено в 02:10
Космос
Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год
Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41