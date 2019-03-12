Армия и оружие

Посол России в США рассказал о применении ядерного оружияСвободная Пресса вчера в 21:28

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов объяснил, в каком случае Россия может применить ядерное оружие. Об этом Антонов рассказал в Америке, во время конференции в Вашингтоне.
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Анатолий Антонов
В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие - если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны.
— Анатолий Антонов, российский дипломатКомсомольская правда 03:00
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