Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговлиВести.Ru00:31
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Вести.Ru00:31
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Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
В Хабаровском крае подорожал бензин
Две крупнейшие розничные сети АЗС в Хабаровском крае минувшей ночью подняли цены на отпуск нефтепродуктов, сообщает корр. РИА АмурПРЕСС.
Обновлено вчера в 21:02
Энергетика
В Белоруссии добыли наибольший объем нефти за семь лет
В Белоруссии в 2018 году добыли наибольший объем нефти за последние семь лет, сообщает "БелТА".
Обновлено вчера в 06:20
Энергетика
Транзит российского газа через Украину сократился
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдову снизился на 7,2% за прошедший год, заявило 4 января украинское предприятие «Укртрансгаз» на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено 04 января в 12:04
Энергетика
Казахстан определил тарифы на транспортировку российской нефти в Китай
Приказом министерства энергетики Казахстана утверждена стоимость транспортировки российской нефти через территорию республики в Китай.
Обновлено 03 января в 09:11
Энергетика
Сланцевая добыча в США оказалась ниже прогнозов
В деловом издании подчеркнули, что три четверти прогнозов добычи сланцевой нефти и газа, подготовленных американскими компаниями в 2014—2017 годах, оказались слишком оптимистичными.
Обновлено 03 января в 05:30
Энергетика
Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года
Ключевым фактором, по мнению специалистов, станет то, сколько газа Москва поставит на европейские рынки.
Обновлено 03 января в 13:32
Энергетика
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в январе
Обновлено 03 января в 06:24
Происшествия
«Маршал Василевский» спасается от шторма в открытом море
Судно «Маршал Василевский», стоявшее на причале в открытом море у побережья Калининградской области в среду, 2 января 2019 года, во второй половине дня было вынуждено выйти в открытое море из-за шторма.
Обновлено 02 января в 16:19
Энергетика
Госбюджет Украины за 2018 похудел больше, чем на 8 миллиардов гривен
Министерство финансов Украины отмечает, что кроме производства табачных изделий и транзита газа, на кошелек Украины повлияли аванс по рентным платежам (в декабря 2017 года было уплачено 4,8 млрд гривен, которые были заложены в план 2018), более низкие, чем заложенные в госбюджет, цены на нефтепродукты и отсутствие девальвации гривны.
Обновлено 03 января в 08:51
Энергетика
Литва согласовала с «Газпромом» условия поставки газа в новом году
Литва обсудила с российским концерном «Газпром» условия закупки газа в 2019 году, осталось поставить последние подписи.
Обновлено 04 января в 01:12
Энергетика
Лучик света: как в Литве менялись цены на электричество
Аналитик Международной компании в области энергетики ICIS Вия Пакалкайте уверена, что цены на электроэнергию, несмотря на сильный рост в 2018 году, продолжат расти.
Обновлено 04 января в 09:00
Энергетика
В декабре экспорт нефти из Ирака увеличился на 10%
Ирак в декабре 2018 года прокачивал 3,726 млн б / с на экспорт, что на 10% выше уровня ноября, следует из сообщения министерства нефти страны.
Обновлено 04 января в 10:45
Энергетика
Тарифы на коммунальные услуги выросли в России
Со вторника в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, так, в Москве новый тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля, сообщает Газета.ru.
Обновлено 04 января в 02:38
Энергетика
Миннефти Ирака ждет исследования компании BP по разработке месторождений в Киркуке
Министерство нефти Ирака ждет окончания исследований британской нефтегазовой компании BP по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук на севере страны, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Обновлено вчера в 03:06