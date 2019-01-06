Энергетика

Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Вести.Ru
00:31

Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Вести.Ru00:31

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Между Россией и Китаем энергетика остается основной сферой торговли

Красная весна06:18

Посол РФ в КНР: энергетика остается основной сферой торговли России и Китая

NewInform03:26

Энергетика остается основной сферой торговли между Китаем и Россией

Политическая Экспертиза03:03

Посол РФ в Китае: Основной сферой торговли между странами остается энергетика

АБН02:53

Энергетика остается основной сферой торговли РФ с КНР

Экономика сегодня01:12

Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли

Вести.Ru00:31

Посол в КНР отметил, что энергетика остается основной сферой торговли России с Китаем

Интерфакс00:21
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Энергетика

В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти

Обновлено вчера в 22:55
Энергетика

В Хабаровском крае подорожал бензин

Две крупнейшие розничные сети АЗС в Хабаровском крае минувшей ночью подняли цены на отпуск нефтепродуктов, сообщает корр. РИА АмурПРЕСС.
Обновлено вчера в 21:02
Энергетика

В Белоруссии добыли наибольший объем нефти за семь лет

В Белоруссии в 2018 году добыли наибольший объем нефти за последние семь лет, сообщает "БелТА".
Обновлено вчера в 06:20
Энергетика

Транзит российского газа через Украину сократился

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдову снизился на 7,2% за прошедший год, заявило 4 января украинское предприятие «Укртрансгаз» на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено 04 января в 12:04
Энергетика

Казахстан определил тарифы на транспортировку российской нефти в Китай

Приказом министерства энергетики Казахстана утверждена стоимость транспортировки российской нефти через территорию республики в Китай.
Обновлено 03 января в 09:11
Энергетика

Сланцевая добыча в США оказалась ниже прогнозов

В деловом издании подчеркнули, что три четверти прогнозов добычи сланцевой нефти и газа, подготовленных американскими компаниями в 2014—2017 годах, оказались слишком оптимистичными.
Обновлено 03 января в 05:30
Энергетика

Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года

Ключевым фактором, по мнению специалистов, станет то, сколько газа Москва поставит на европейские рынки.
Обновлено 03 января в 13:32
Энергетика

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в январе

Обновлено 03 января в 06:24
Происшествия

«Маршал Василевский» спасается от шторма в открытом море

Судно «Маршал Василевский», стоявшее на причале в открытом море у побережья Калининградской области в среду, 2 января 2019 года, во второй половине дня было вынуждено выйти в открытое море из-за шторма.
Обновлено 02 января в 16:19
Энергетика

Госбюджет Украины за 2018 похудел больше, чем на 8 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины отмечает, что кроме производства табачных изделий и транзита газа, на кошелек Украины повлияли аванс по рентным платежам (в декабря 2017 года было уплачено 4,8 млрд гривен, которые были заложены в план 2018), более низкие, чем заложенные в госбюджет, цены на нефтепродукты и отсутствие девальвации гривны.
Обновлено 03 января в 08:51
Энергетика

Литва согласовала с «Газпромом» условия поставки газа в новом году

Литва обсудила с российским концерном «Газпром» условия закупки газа в 2019 году, осталось поставить последние подписи.
Обновлено 04 января в 01:12
Энергетика

Лучик света: как в Литве менялись цены на электричество

Аналитик Международной компании в области энергетики ICIS Вия Пакалкайте уверена, что цены на электроэнергию, несмотря на сильный рост в 2018 году, продолжат расти.
Обновлено 04 января в 09:00
Энергетика

В декабре экспорт нефти из Ирака увеличился на 10%

Ирак в декабре 2018 года прокачивал 3,726 млн б / с на экспорт, что на 10% выше уровня ноября, следует из сообщения министерства нефти страны.
Обновлено 04 января в 10:45
Энергетика

Тарифы на коммунальные услуги выросли в России

Со вторника в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, так, в Москве новый тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля, сообщает Газета.ru.
Обновлено 04 января в 02:38
Энергетика

Миннефти Ирака ждет исследования компании BP по разработке месторождений в Киркуке

Министерство нефти Ирака ждет окончания исследований британской нефтегазовой компании BP по разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук на севере страны, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Обновлено вчера в 03:06
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