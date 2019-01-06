Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Энергетика Энергетика В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти

Энергетика Энергетика В Хабаровском крае подорожал бензин Две крупнейшие розничные сети АЗС в Хабаровском крае минувшей ночью подняли цены на отпуск нефтепродуктов, сообщает корр. РИА АмурПРЕСС.

Энергетика Энергетика В Белоруссии добыли наибольший объем нефти за семь лет В Белоруссии в 2018 году добыли наибольший объем нефти за последние семь лет, сообщает "БелТА".

Энергетика Энергетика Транзит российского газа через Украину сократился Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдову снизился на 7,2% за прошедший год, заявило 4 января украинское предприятие «Укртрансгаз» на своей официальной странице в Facebook.

Энергетика Энергетика Казахстан определил тарифы на транспортировку российской нефти в Китай Приказом министерства энергетики Казахстана утверждена стоимость транспортировки российской нефти через территорию республики в Китай.

Энергетика Энергетика Сланцевая добыча в США оказалась ниже прогнозов В деловом издании подчеркнули, что три четверти прогнозов добычи сланцевой нефти и газа, подготовленных американскими компаниями в 2014—2017 годах, оказались слишком оптимистичными.

Энергетика Энергетика Цены на газ в Европе могут снизиться впервые за 4 года Ключевым фактором, по мнению специалистов, станет то, сколько газа Москва поставит на европейские рынки.

Энергетика Энергетика Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в январе

Происшествия Происшествия «Маршал Василевский» спасается от шторма в открытом море Судно «Маршал Василевский», стоявшее на причале в открытом море у побережья Калининградской области в среду, 2 января 2019 года, во второй половине дня было вынуждено выйти в открытое море из-за шторма.

Энергетика Энергетика Госбюджет Украины за 2018 похудел больше, чем на 8 миллиардов гривен Министерство финансов Украины отмечает, что кроме производства табачных изделий и транзита газа, на кошелек Украины повлияли аванс по рентным платежам (в декабря 2017 года было уплачено 4,8 млрд гривен, которые были заложены в план 2018), более низкие, чем заложенные в госбюджет, цены на нефтепродукты и отсутствие девальвации гривны.

Энергетика Энергетика Литва согласовала с «Газпромом» условия поставки газа в новом году Литва обсудила с российским концерном «Газпром» условия закупки газа в 2019 году, осталось поставить последние подписи.

Энергетика Энергетика Лучик света: как в Литве менялись цены на электричество Аналитик Международной компании в области энергетики ICIS Вия Пакалкайте уверена, что цены на электроэнергию, несмотря на сильный рост в 2018 году, продолжат расти.

Энергетика Энергетика В декабре экспорт нефти из Ирака увеличился на 10% Ирак в декабре 2018 года прокачивал 3,726 млн б / с на экспорт, что на 10% выше уровня ноября, следует из сообщения министерства нефти страны.

Энергетика Энергетика Тарифы на коммунальные услуги выросли в России Со вторника в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, так, в Москве новый тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля, сообщает Газета.ru.