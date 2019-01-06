Энергетика

Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Вести.Ru
00:31

Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Вести.Ru00:31

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Посол РФ в КНР: энергетика остается основной сферой торговли России и Китая

NewInform03:26

Посол РФ в Китае: Основной сферой торговли между странами остается энергетика

АБН02:53

Энергетика остается основной сферой торговли РФ с КНР

Экономика сегодня01:12

Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли

Вести.Ru00:31

Посол в КНР отметил, что энергетика остается основной сферой торговли России с Китаем

Интерфакс00:21

Энергетика остается основной сферой торговли между Китаем и Россией

Политическая Экспертиза03:03
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Политика

Глава NASA отозвал приглашение Рогозину

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США.
Обновлено в 01:43
Авто

ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО

Говоря о коэффициенте мощности, господин Табаков отметил, что изменения «произойдут, видимо, уже в 2021 году».
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 01:29
Космос

Илон Маск раскрыл сроки полета корабля Dragon-2 к МКС

Илон Маск, руководитель SpaceX, заявил, что полет корабля Dragon-2 к МКС состоится в начале следующего месяца.
Обновлено в 03:43
Хоккей

Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Обновлено в 02:28
Происшествия

Пираты захватили моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 02:38
Хоккей

Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Политика

Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика

Варфоломей передал украинской «новой Церкви» документ о независимости

Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры.
Обновлено в 03:32
Происшествия

На Приобском месторождении нефти в ХМАО произошел пожар

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В России появится профессия судьи для беспилотных машин

В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Если же застройщик выполнил все требования Градостроительного кодекса, то администрация сама направит в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Обновлено вчера в 13:56
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Общество

Отели Европы и США поразила «эпидемия клопов»

Риск оказаться укушенным клопом в отелях Европы и США растет с каждым годом. Об этом пишет газета The Telegraph.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:53
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой церкви» Украины, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот

Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Сочи за ночь сгорели шесть машин

Обновлено в 03:05
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