Экономика

Посол России рассказал о влиянии санкций на товарооборот с ИспаниейГазета.Ru 04:24

Российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что из-за введенных ЕС санкций в отношении России товарооборот между странами сократился почти в три раза, передает ТАСС.
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Товарооборот между Россией и Испанией снизился в три раза из-за санкций

RT на русском03:06

Посол России рассказал о влиянии санкций на товарооборот с Испанией

Газета.Ru04:24

Товарооборот между Россией и Испанией упал в три раза

News.ru03:46

Посол: товарооборот между Россией и Испанией снизился втрое из-за санкций

Коммерсантъ03:44

Товарооборот между Россией и Испанией снизился втрое после введения санкций

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Посол РФ: товарооборот с Испанией сократился в три раза после антироссийских санкций

ТАСС02:25

Товарооборот России и Испании в 2018 году вырос до 5,6 млрд евро

ПРАЙМ02:11
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
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Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
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На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
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Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Несколько манифестантов начали кидать в полицейских камни и бутылки, после чего сотрудники правоохранительных органов применили против них слезоточивый газ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:18
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Отключению аналогового телевещания посвятят флешмоб

В ближайшую субботу, 9 февраля, в семи субъектах Федерации пройдет акция, посвященная первой волне отключения аналогового телевещания в стране.
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В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед

Обновлено в 07:06
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Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
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В Сети появилась информация о новом iPhone

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Назван ТОП-5 самых удобных моделей авто для рынка РФ

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
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Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео

Обновлено в 05:12
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Ученые назвали несколько причин старения

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СБУ завела уголовное дело о пропажах в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту пропажи десяти предметов из Киево-Печерской лавры.
Обновлено в 05:45
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Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
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Шведский журналист объяснил, почему Украина виновата в керченском инциденте

Журналист Стефан Линдгрен детально разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе для шведского издания Nyhetsbanken и пришел к выводу, что действия России были полностью легитимны.
Обновлено в 07:51
Общество

В Петербурге открыли мемориальную доску Даниилу Гранину

В доме, на котором открыли табличку, Даниил Гранин жил с 1955 года. Здесь были написаны все его главные произведения.
Обновлено в 05:20
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В Риге проходит митинг в поддержку мэра Ушакова

Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова проходит на Ратушной площади в центре латвийской столицы, передаёт Delfi.
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Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
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Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
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Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети

Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
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Lada Granta получила новую модификацию

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
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У берегов Сингапура столкнулись корабль и сухогруз

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Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
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Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

Скончался известный украинский журналист, основатель популярной газеты "Сегодня" Олег Ныпадымка, сообщили родственники журналиста на его странице в соцсети Facebook.
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Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

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В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы

Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
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