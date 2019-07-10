Политика

Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизмаREGNUM 00:17

Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
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"Мы никогда не должны забывать о том, за что совместно боролись наши народы в годы Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна навеки остаться в сердцах и умах грядущих поколений", - приводит слова Антонова журнал National Interest
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Российская газетавчера в 23:42

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