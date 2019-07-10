с чего всё началось

Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.

Общество Власти Магадана запретили кормить голубей Запрет на кормление голубей ввели власти Магадана, заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения города «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов 9 июля, сообщает REGNUM.

Общество Роспотребнадзор обнаружил 29 тонн плохих продуктов в детских лагерях После проверок детского питания в российских лагерях было снято с реализации почти 29 тонн пищи, которая не соответствовала обязательным требованиям.

Политика Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.

Политика В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Гаджеты Более тысячи приложений Android тайно собирают данные пользователей В рамках исследования, специалисты проанализировали 88 тысяч приложений и обнаружили, что 1325 из них нарушают запрет пользователя на сбор данных о нем, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт Verge.

Здоровье Онкооптимизм из Института Кюри Социальных аналогий не подсказываю, читателям газеты "Солидарность" они должны быть ясны.

Происшествия В Барнауле горит строительный супермаркет Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Происшествия Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.

Политика Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией По данным издания, Москву удовлетворила реакция грузинских властей на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

Политика МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Шоу-бизнес Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.

Происшествия Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Финансы Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.

Футбол Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 24 человек Живыми удалось найти 37 человек, числившихся пропавшими. Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека.