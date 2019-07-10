Политика
Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизмаREGNUM 00:17
Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
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с чего всё началось
"Мы никогда не должны забывать о том, за что совместно боролись наши народы в годы Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна навеки остаться в сердцах и умах грядущих поколений", - приводит слова Антонова журнал National Interest.Российская газетавчера в 23:42
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Посол России в США призвал Вашингтон бороться с прославлением нацизма
Московский Комсомолецвчера в 22:10
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Общество
Власти Магадана запретили кормить голубей
Запрет на кормление голубей ввели власти Магадана, заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения города «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов 9 июля, сообщает REGNUM.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Роспотребнадзор обнаружил 29 тонн плохих продуктов в детских лагерях
После проверок детского питания в российских лагерях было снято с реализации почти 29 тонн пищи, которая не соответствовала обязательным требованиям.
Обновлено в 03:21
Политика
Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии
Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Более тысячи приложений Android тайно собирают данные пользователей
В рамках исследования, специалисты проанализировали 88 тысяч приложений и обнаружили, что 1325 из них нарушают запрет пользователя на сбор данных о нем, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт Verge.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Онкооптимизм из Института Кюри
Социальных аналогий не подсказываю, читателям газеты "Солидарность" они должны быть ясны.
Обновлено в 02:30
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Барнауле горит строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Здоровье
В Красноярске беременные женщины отравились арбузами
Обновлено в 01:41
Политика
Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией
По данным издания, Москву удовлетворила реакция грузинских властей на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:14
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Канадец Тай Рэтти стал игроком «Локомотива»
Обновлено в 04:28
Финансы
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Футбол
Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".
Обновлено в 02:59
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 24 человек
Живыми удалось найти 37 человек, числившихся пропавшими. Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Условия труда россиян признали кабальными
Точнее остальных придерживаются стандартного графика труда жители Израиля и Нидерландов - там в нерабочее время трудятся 44 и 49% работников соответственно.
Обновлено в 04:51