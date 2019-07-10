с чего всё началось

Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Политика Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».

Армия и оружие Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Политика В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.

Политика Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Армия и оружие Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).

Экономика Поставки самолётов Boeing сократились на 54% Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Политика Президент Южной Кореи призвал корпорации готовиться к продлению санкций Японии Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал руководителей корейских корпораций готовиться к продлению Японией экспортных ограничений.

Общество Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Экономика Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.

Армия и оружие Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.

Происшествия Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.

Авто Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).

Авто Названы самые распространённые авто в Сибирском федеральном округе В Сибирском федеральном округе Lada 2106 является самым распространённым автомобилем.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Происшествия Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец» Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Армия и оружие Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Спорт Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.

Экономика Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.