Политика
Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизмаREGNUM 00:17
Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
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с чего всё началось
"Мы никогда не должны забывать о том, за что совместно боролись наши народы в годы Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна навеки остаться в сердцах и умах грядущих поколений", - приводит слова Антонова журнал National Interest.Российская газетавчера в 23:42
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Посол России в США призвал Вашингтон бороться с прославлением нацизма
Московский Комсомолецвчера в 22:10
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
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В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
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Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
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Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
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Происшествия
Озвучены версии гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Обновлено в 02:42
Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:56
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Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Южной Кореи призвал корпорации готовиться к продлению санкций Японии
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал руководителей корейских корпораций готовиться к продлению Японией экспортных ограничений.
Обновлено в 02:48
Общество
Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге
В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды
Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.
Обновлено в 03:45
Авто
Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю
В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
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Названы самые распространённые авто в Сибирском федеральном округе
В Сибирском федеральном округе Lada 2106 является самым распространённым автомобилем.
Обновлено в 02:44
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле
Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02