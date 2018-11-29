Политика

Посол России назвал неприемлемыми условия конгресса США по СНВ
RT на русском
22:15

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что выдвигаемые в американском конгрессе условия для России по продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) являются неприемлемыми.
RT на русском22:15
Дмитрий Песков
Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:25
с чего всё началось
Сенатор-республиканец Том Коттон и член Палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни представили
 Акт, призванный остановить ядерную агрессию России.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Посол России назвал неприемлемыми условия конгресса США по СНВ

RT на русском22:15

Антонов посчитал неприемлемыми условия США по продлению СНВ-3

РБК20:40

Антонов: условия конгресса США по договору СНВ-3 неприемлемы

Вести.Ru19:22

Антонов назвал неприемлемыми условия американского конгресса по СНВ-3

Народные новости19:36

Антонов: условия Конгресса США по СНВ-III неприемлемы

Московский Комсомолец18:56

Антонов назвал условия американского конгресса по СНВ-3 неприемлемыми

РИА Новости18:11

Песков: попытка закрепить в законе отказ США от продления ДСНВ вызывает беспокойство

ТАСС04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика

Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным

Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подтвердил репутацию едва ли не самого непредсказуемого мирового лидера.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 23:21
Политика

Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом

Обновлено в 23:24
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Обновлено в 23:19
Политика

Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией

В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие

Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 22:39
Политика

В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине

Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 23:05
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Обновлено в 23:11
Политика

Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией

Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 23:07
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Политика

Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага

Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.
Обновлено в 23:10
Политика

Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил в знак почета спецборт Лаврова

Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил спецборт летного отряда «Россия» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова до границы с Австрией, пишет газета «Известия».
Обновлено в 20:39
Армия и оружие

Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования", - говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 22:55
Главное