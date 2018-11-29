Политика
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что выдвигаемые в американском конгрессе условия для России по продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) являются неприемлемыми.
RT на русском22:15
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Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:25
с чего всё началось
Сенатор-республиканец Том Коттон и член Палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни представили Акт, призванный остановить ядерную агрессию России.Коммерсантъвчера в 17:17
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Политика
Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным
Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подтвердил репутацию едва ли не самого непредсказуемого мирового лидера.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 23:21
Политика
Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом
Обновлено в 23:24
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 23:19
Политика
Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией
В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае
Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено в 22:39
Политика
В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине
Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 23:05
Армия и оружие
ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой
Обновлено в 23:11
Политика
Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией
Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 23:07
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.
Обновлено в 18:08
Политика
Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага
Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.
Обновлено в 23:10
Политика
Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил в знак почета спецборт Лаврова
Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил спецборт летного отряда «Россия» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова до границы с Австрией, пишет газета «Известия».
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
Госдеп задумался о продаже Польше 20 ракетных систем на $655 млн
"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования", - говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 22:55