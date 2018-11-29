с чего всё началось

Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что выдвигаемые в американском конгрессе условия для России по продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) являются неприемлемыми.

Политика Политика Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подтвердил репутацию едва ли не самого непредсказуемого мирового лидера.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Политика Политика Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с самолетом

Армия и оружие Армия и оружие Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Политика Политика Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.

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Политика Политика В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

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Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.

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Политика Политика Spiegel рассказал о хакерской атаке на депутатов Бундестага Немецкие правоохранители выявили новую хакерскую атаку, направленную на компьютеры депутатов Бундестага, утверждает газета Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.

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