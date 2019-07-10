Политика

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизмаРоссийская газета вчера в 23:42

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма. Он напомнил, что Россия ежегодно вносит в ООН резолюции против прославления нацизма, но США и Украина блокируют их.
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Посол России предложил США поддержать борьбу с героизацией нацизма

РБК02:00

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Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

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Московский Комсомолецвчера в 22:10

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Российская газетавчера в 23:42

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