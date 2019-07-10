Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизмаРоссийская газета вчера в 23:42
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма. Он напомнил, что Россия ежегодно вносит в ООН резолюции против прославления нацизма, но США и Украина блокируют их.
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Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма
RT на русскомвчера в 21:35
Посол России в США призвал Вашингтон бороться с прославлением нацизма
Московский Комсомолецвчера в 22:10
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
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