Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма. Он напомнил, что Россия ежегодно вносит в ООН резолюции против прославления нацизма, но США и Украина блокируют их.

Экономика Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.

Кино Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.

Общество В Челябинске могут создать новое транспортное предприятие В Челябинске после закупки новых 65 автобусов могут создать новое транспортное предприятие.

Общество В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.

Здоровье Названы основные причины вызова скорой помощи в России Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.

Культура Музей истории Екатеринбурга покажет иммерсивный спектакль о репрессиях Музей истории Екатеринбурга и Открытый студийный театр покажут иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».

Гаджеты Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9 Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.

Наука Антиоксиданты помогают метастазировать раку лёгких Летальность рака лёгких во многом связана с его склонностью метастазировать, и потому его клетки активно изучают на предмет того, что заставляет их уходить из первичной опухоли в поисках новых мест.

Политика Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

Общество ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Здоровье В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.

Политика Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.

Наука Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.