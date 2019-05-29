Происшествия

Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиенияRambler News Service 13:27

Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм. Об этом сообщил посол России в Сербии Александр Чепурин.
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Власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего россиянина – посольство

Аргументы и Факты14:36

Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград

Комсомольская правда13:53

Посол РФ: Приштина противится эвакуации в Белград избитого российского дипломата

ТАСС11:56

Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

RT на русском12:41

Власти Косово препятствуют эвакуации в Белград раненого российского дипломата

ФАН12:12

Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

РИА Новости12:51

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

РЕН ТВ07:30
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика

Охранник Коломойского стал главой Службы безопасности Зеленского

По данным некоторых украинский СМИ, Донец работал охранником украинского бизнесмена и мецената Игоря Коломойского.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Гаджеты

Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов

Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено в 13:16
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено в 08:32
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

В поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области пожар охватил несколько хозяйственных построек.
Обновлено в 17:16
Футбол

«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу

По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено в 16:05
Гаджеты

Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 17:10
Хоккей

Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Театры

Курчатовский Дом ученых отметил 70-летие

Постановку посетил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Обновлено в 14:46
Общество

Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»

Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

США хотят добиться от Ирана нового всеобъемлющего соглашения — Госдеп

Власти США намерены добиваться всеобъемлющего соглашения с Исламской Республики Иран.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
Гаджеты

Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei

Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Авто

Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler

Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Политика

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Политика

Парламент Израиля объявил о самороспуске

В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты

Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов

Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.
Обновлено в 05:33
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман

Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено в 13:49
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
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