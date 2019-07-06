Армия и оружие
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о «ядерных испытаниях» РоссииРоссийская газета вчера в 21:55
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном утверждения разведки Пентагона о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания свыше нулевой мощности. Дипломат подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает подобные утверждения.
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Москва не обсуждает с Вашингтоном спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.ТАССвчера в 19:20
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Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний
Вести.Ruвчера в 21:13
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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