Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротахИзвестия вчера в 20:56

с чего всё началось

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях. Об этом 11 июня сообщил журнал «Открытый город». Он рассказал, как пользователи шутят, что прибалтийская республика ничего не производит, кроме шпрот и бальзама.

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

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Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.

Происшествия Врачи оценили состояние Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

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Футбол Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Авто Цена нового Mercedes-AMG One составила 4 млн долларов Что касается мощности автомобиля, то он оснащен 1,6-литровым двигателем V6 с турбонаддувом и четырьмя электромоторами способными развивать мощность до 1035 л.с. По предварительным данным, расход топлива в среднем составляет 13 литров на 100 км. Что касается разгона машины от 0 до 200 км/ч, он составляет 6 секунд и максимальная достигаемая скорость 350 км/ч.

Происшествия Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.

Шоу-бизнес У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут В августе Маше исполнится годик. Вместе с мужем и дочерью Лера Кудрявцева отдыхала в Майами.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Музыка Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.

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