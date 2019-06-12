Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротахИзвестия вчера в 20:56

с чего всё началось

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях. Об этом 11 июня сообщил журнал «Открытый город». Он рассказал, как пользователи шутят, что прибалтийская республика ничего не производит, кроме шпрот и бальзама.

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Общество Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

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Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Шоу-бизнес У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут В августе Маше исполнится годик. Вместе с мужем и дочерью Лера Кудрявцева отдыхала в Майами.

Общество В Туле открылся фестиваль «Автострада» 12 июня традиционно стартовал фестиваль "Автострада" в Туле. Посмотреть на автомобили можно на площади Ленина и в Тульском кремле.

Авто Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Общество Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Гаджеты Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.

Футбол Роналду обратился к трофею Лиги наций Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал снимок с кубком Лиги наций.

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Происшествия В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком В результате пожара в Нижнем Тагиле погибла семья с маленьким ребёнком.

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Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.