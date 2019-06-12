Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротахИзвестия вчера в 20:56

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях. Об этом 11 июня сообщил журнал «Открытый город». Он рассказал, как пользователи шутят, что прибалтийская республика ничего не производит, кроме шпрот и бальзама.
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с чего всё началось
Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш пожаловался, что в соцсетях его страну воспринимают только как источник шпрот и бальзама, передает «Открытый город
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