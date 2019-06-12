Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротахИзвестия вчера в 20:56

с чего всё началось

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях. Об этом 11 июня сообщил журнал «Открытый город». Он рассказал, как пользователи шутят, что прибалтийская республика ничего не производит, кроме шпрот и бальзама.

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

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Технологии Новые инструменты для обновлённой библиотеки Steam аносированы Через несколько недель ожидается выход публичной бета-версии новой библиотеки.

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Общество Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России «С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».

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Футбол Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.

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