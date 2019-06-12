Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотипРИА Новости вчера в 20:09
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город". По словам дипломата, товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг почти трех миллиардов евро.
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с чего всё началось
Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш пожаловался, что в соцсетях его страну воспринимают только как источник шпрот и бальзама, передает «Открытый город».Аргументы и Фактывчера в 20:54
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