Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотипРИА Новости вчера в 20:09

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город". По словам дипломата, товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг почти трех миллиардов евро.
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Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш пожаловался, что в соцсетях его страну воспринимают только как источник шпрот и бальзама, передает «Открытый город
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Марис Риекстиньш
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Латвийский государственный деятель, дипломат. Посол Латвии в России с августа 2017 года.
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