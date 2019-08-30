Политика
ИзвестияПосол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
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Авто
Стало известно, когда появится новый «УАЗ Патриот»
UsedCars.ru вчера в 12:16
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия 20:55
Здоровье
В Челябинске откроется «бережливая» поликлиника
Урал-пресс-информ 16:40
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию.
МК-Спорт 12:56
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Политика
Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай
Около 13% компаний собираются покинуть Китай, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания
Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.
Bimru.ru 14:08
Авто
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
Tvoe-avto.com 05:03
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости 21:57
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
РИА Новости 20:30
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Политика
Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.
ТАСС 19:04
Общество
Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря
В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48