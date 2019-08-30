Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

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