Политика
RT на русскомПосол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Наука
Зубы древних мышей рассказали об их расселении по континентам
ГЛАС.RU вчера в 14:44
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Футбол
Семак оценил шансы Дриусси сыграть против «Спартака»
В пятницу, 30 августа, тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы нападающего Себастьяна Дриусси выйти в игре против «Спартака» как небольшие.
Форпост Северо-Запад 06:53
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Экономика
Льготы учёта кредитов «санкционным» компаниям могут распространяться на их «дочки» - ЦБ РФ
Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.
ПРАЙМ 15:18
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Культура
Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
Народные новости 05:17
Общество
Ураган «Дориан» усилился до третьей степени из пяти возможных
Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей степени из пяти возможных.
ТАСС 15:01
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Шоу-бизнес
Cтало известно, с кем тайно встречается Дженнифер Энистон
Любопытно, что репортеру NW удалось не только узнать о существовании нового бойфренда актрисы, но и проинтервьюировать его.
7Дней.ру 09:00
Наука
Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям
Исследователи предположили, что если ребёнок не проходит через традиционные вагинальные роды, то он не сталкивается с определенными бактериями, которые обитают в данном канале, либо не испытывает натуральной стрессовой реакцию при нормальных родах, что может отрицательно сказаться на развитии его мозга.
MedikForum.ru вчера в 07:03
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе с 3-летним сыном после развода осталась без квартиры
28-летняя актриса, бывшая супруга актера Кирилла Плетнева, в своем Instagram-аккаунте опубликовала объявление, в котором она сообщила о том, что в данный момент ищет квартиру для аренды.
Bimru.ru 09:06
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28
Футбол
AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники".
ТАСС 12:36
Технологии
Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел
Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru 10:10