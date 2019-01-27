Политика
Посол Канады в Китае ушел в отставку после заявления по делу HuaweiREGNUM вчера в 20:45
Канадский посол в КНР Джон Маккаллум покинул свой пост после комментариев, касающихся задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об отставке Маккалума говорится в специальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19
Число погибших в результате взрыва в церкви на Филиппинах увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Из-за взрыва в кафе под Саратовом пострадали 35 человек
Под Саратовом из-за взрыва в кафе «Рандеву» пострадали 35 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом
Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, полковник Хосе Луис Сильва, объявил о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает издание el Nuevo Herald.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
При пожаре в Курганской области погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольное Курганской области, их мать госпитализирована.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся склад с утеплителем
Склад с утеплителем горит в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Свою долю рынка стараются удержать и китайские автопроизводители. Первым в пятерку лидеров эксперты включили Haval F7.
Обновлено вчера в 06:01
Хоккей
Столичный дивизион переиграл Атлантический в матче всех звезд НХЛ
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова
Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов
Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами
Ураганный ветер перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, а также поднял в воздух трап.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы
Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, но на практике их действия идут вразрез с заявлениями, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Более 700 человек в Грузии заболели корью
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 700, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
Выставленный на продажу Maserati Quattroporte Tipo 107 в США попал в 1970 году.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного города Королев усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов
Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.
Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты
Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов
Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Наука
Названа польза ежедневного употребления аспирина
Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 50 человек
Сообщается, что более 200 человек числятся без вести пропавшими. По предварительным данным, около 50 человек погибли после прорыва дамбы.
Обновлено 25 января в 18:25
Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено 25 января в 21:12
Армия и оружие
Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Тимура Батрутдинова отказались пустить в США
Резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову отказали в визе в США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»
Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США
Обновлено 25 января в 21:20
Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
Обновлено вчера в 15:37