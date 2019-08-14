"Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»

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