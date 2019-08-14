Экономика

Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»РИА Новости 07:40

"Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»

РИА Новости07:40

«В России пахотной земли очень много»: Китай готов скупить всю российскую сою

Комсомольская правда05:11

Китай и Россия достигнут показателей товарооборота к 2024 году в $200 млрд, уверены в Пекине

Финмаркет07:13

Посол КНР: объем российско-китайской торговли достигнет $200 млрд к 2024-му

ЭКД06:50

Наш человек. Новый посол Китая в России — об отношениях двух стран

Аргументы и Факты08:16

Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

ТАСС05:00

Посол в РФ: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

Будущее России. Национальные проекты04:31
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Футбол

Скоулз рассказал, чем Сульшер напоминает ему Фергюсона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что вера главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера в молодежь очень похожа на веру в молодых футболистов в 90-х Алекса Фергюсона.
Обновлено в 05:04
Общество

Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Атамбаеву предъявили новые обвинения

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Южной Азии

Стороны обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения отношений между Исламабадом и Нью-Дели.
Обновлено в 07:19
Политика

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере

Обновлено в 05:33
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Политика

Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко

Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:16
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Условия выплаты пособия на детей изменятся

Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Финансы

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Реал» собирается отправить Йовича в аренду

По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Обновлено в 01:36
Политика

Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На Урале выброс дыма в Верх-Нейвинске попал в поле зрения прокуратуры

На Урале надзорные органы организовали проведение проверки после сообщений о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский Невьянского района.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Общество

На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 23:31
Космос

Астрономы обнаружили восемь повторяющихся космических «сигналов»

В новом материале, доступном в архиве электронных публикаций arXiv, ученые описывают восемь повторяющихся FRB, обнаруженных радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME).
Обновлено в 07:23
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Перми пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам

Обновлено в 03:59
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Авто

Volkswagen Polo стал самым популярным автомобилем в Москве в июле

Обновлено в 08:09
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