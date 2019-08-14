Экономика
Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»РИА Новости 07:40
"Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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«В России пахотной земли очень много»: Китай готов скупить всю российскую сою
Комсомольская правда05:11
Посол в РФ: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд
Будущее России. Национальные проекты04:31
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Футбол
Скоулз рассказал, чем Сульшер напоминает ему Фергюсона
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что вера главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера в молодежь очень похожа на веру в молодых футболистов в 90-х Алекса Фергюсона.
Обновлено в 05:04
Общество
Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»
Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Южной Азии
Стороны обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения отношений между Исламабадом и Нью-Дели.
Обновлено в 07:19
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере
Обновлено в 05:33
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко
Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:16
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Реал» собирается отправить Йовича в аренду
По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Обновлено в 01:36
Политика
Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян
Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Происшествия
На Урале выброс дыма в Верх-Нейвинске попал в поле зрения прокуратуры
На Урале надзорные органы организовали проведение проверки после сообщений о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский Невьянского района.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Общество
На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Астрономы обнаружили восемь повторяющихся космических «сигналов»
В новом материале, доступном в архиве электронных публикаций arXiv, ученые описывают восемь повторяющихся FRB, обнаруженных радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME).
Обновлено в 07:23
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43