Политика

RT на русскомRT на русскомПосол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
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Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения с Украиной

Российская газетавчера в 20:17

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

RT на русскомвчера в 15:38

Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

РИА Новостивчера в 18:51

Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

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Посол Китая: США не должны нагло вмешиваться в дела Украины

Московский Комсомолецвчера в 16:39

В КНР призвали США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

РЕН ТВвчера в 16:22

Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины

РБКвчера в 19:43
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