Политика
RT на русскомПосол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
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Культура
Владимир Казаченко станет новым директором «Сатирикона»
Министерство культуры одобрило назначение Владимира Казаченко на должность директора театра «Сатирикон».
Театрал 17:28
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Футбол
«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»
«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Армия и оружие
Холдинг «Швабе» создал технологию, значительно увеличивающую дальность прицеливания
Специалисты холдинга "Швабе" разработали уникальную технологию нанесения на оптику прицельной сетки с помощью лазера, которая позволяет значительно увеличить дальность прицеливания.
ТАСС 03:12
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Зеленский предложил сократить число депутатов рады на треть
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов.
Известия 10:23
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru вчера в 11:33
Космос
NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»
Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 17:36
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич получил травмы в ДТП
Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич, известный в России по выступлению за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи», попал в автомобильную аварию на родине.
Sport24.ru 13:21
Здоровье
При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают
Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.
MedikForum.ru 14:57
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Интернет
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23