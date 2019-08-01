Экономика

Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрдТАСС 05:00

Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
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