Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

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