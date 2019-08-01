Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

Кино Кейт Бланшетт планирует завершить свою карьеру в кино Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом 13 августа сообщил портал Vulture.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.

Авто Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Киберспорт Virtus.pro собрала состав по Apex Legends В состав вошли участники скандинавского трио FlavorOfTheMonth, которое ранее заняло второе место на APEX.PRO Europe League Season 4. Генеральный менеджер организации Роман Дворянкин сообщил, что Virtus.pro обсудила будущее Apex Legends с Electronic Arts.

Экономика В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS.

Общество Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.

Политика Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.

Интернет Найден способ взломать любой компьютер на Windows В службах терминалов Windows обнаружены критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам захватить компьютер жертвы.

Экономика Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2» Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.