Экономика

Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрдТАСС 05:00

Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
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Товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть 200 миллиардов долларов

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Посол в РФ: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

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Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

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Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.
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В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
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Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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В состав вошли участники скандинавского трио FlavorOfTheMonth, которое ранее заняло второе место на APEX.PRO Europe League Season 4. Генеральный менеджер организации Роман Дворянкин сообщил, что Virtus.pro обсудила будущее Apex Legends с Electronic Arts.
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Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

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Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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В WhatsApp на Android появилась новая функция

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS.
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Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
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Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.
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В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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