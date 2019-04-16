Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожареREGNUM вчера в 19:42

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором. Об этом дипломат написала на своей странице в Twitter.

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Происшествия Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.

Политика Госдума приняла закон об устойчивом Рунете Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

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