Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожареREGNUM вчера в 19:42

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором. Об этом дипломат написала на своей странице в Twitter.
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Украинский телеведущий пошутил о пожаре в Нотр-Даме и раскаялся

Lenta.ru08:19

Посла Франции возмутили слова ведущего канала Порошенко о горящем Нотр-Даме

РИА Новостивчера в 18:56

Сторонник президента Украины извинился за неудачную шутку про Нотр‐Дам

Телеканал 360°05:20

Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам

РБКвчера в 21:45

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Даме

Газета.Ru09:32

Посол Франции возмутилась из-за слов украинского ведущего о Нотр-Даме

RT на русскомвчера в 18:56

Посла Франции возмутила реакция украинского ведущего на пожар в Нотр-Даме

Известиявчера в 18:40
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

В Крыму 13,5 тыс человек призвано в армию с начала 2015 года

В Крыму около 13500 человек было призвано в армию с начала 2015 года.
Обновлено в 05:47
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Обновлено в 07:10
Авто

Lexus представил первый минивэн в истории марки

Компания Lexus представила первый минивэн в истории марки — Lexus LM дебютировал на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 10:05
Футбол

Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева

Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа

Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Теннис

Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира

Обновлено в 10:58
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика

Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

В Петербурге на один день перенесли праздник «Алые паруса»

Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество

В России появился новый вид мошенничества в интернете

Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара

Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
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