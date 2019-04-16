Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожареREGNUM вчера в 19:42
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором. Об этом дипломат написала на своей странице в Twitter.
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Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Крыму 13,5 тыс человек призвано в армию с начала 2015 года
В Крыму около 13500 человек было призвано в армию с начала 2015 года.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Обновлено в 07:10
Авто
Lexus представил первый минивэн в истории марки
Компания Lexus представила первый минивэн в истории марки — Lexus LM дебютировал на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 10:05
Футбол
Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева
Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа
Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Теннис
Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира
Обновлено в 10:58
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика
Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
В Петербурге на один день перенесли праздник «Алые паруса»
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара
Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50