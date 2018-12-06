Политика
Германия не поддержит новые санкции против России
Германия не поддержит новые санкции против РоссииКрасная весна03:51
Германия не поддерживает введение новых санкций со стороны Европейского союза в связи с морским инцидентом в Керченском проливе, об этом заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель, 6 декабря выступая на круглом столе, передают "Українські новини".
Красная весна03:51
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Посол ФРГ на Украине: Германия против ужесточения антироссийских санкций
Московский Комсомолецвчера в 22:13
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Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы
Обновлено в 04:22
Политика
Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море
Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:20
Политика
Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei
Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 04:19
Политика
Медведев подведет итоги года в прямом эфире
6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов.
Обновлено в 04:19
Политика
В Госдуме опровергли испытание Россией ракеты «Искандер М»
Россия имеет три вопроса к США по исполнению договора о РСМД, а у Соединенных Штатов к РФ один - по ракете "Искандер М", испытания которой РФ не проводила, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 03:57
Политика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:24
Политика
Трампу потребовался лимузин и кортеж, чтобы проехать 230 метров
Советники Белого дома отказались отвечать на вопрос, почему Трамп предпочел кортеж и было ли это связано с безопасностью.
Обновлено в 04:17
Политика
В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца
Обновлено в 03:17
Политика
Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год
Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 04:20
Политика
Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:04
Политика
Володин предостерег депутатов от демагогии
Председатель Госдумы отметил, что выступления от фракции депутатов должны приводить к конкретным шагам и работе над обозначенной проблемой, а не заканчиваться демагогией.
Обновлено в 04:09
Политика
Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений».
Обновлено в 03:59
Политика
США изучают варианты противодействия «Северному потоку — 2»
Вашингтон рассматривает различные действия, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей
В Сирии пять человек погибло в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 03:38