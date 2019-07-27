Политика

Посол Евросоюза рассказал об ужасном имидже УкраиныРЕН ТВ вчера в 19:31

У Украины сложился ужасный имидж, но не следует ассоциировать это государство исключительно с негативными вещами. Соответствующее заявление сделал посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.
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