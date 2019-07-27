Политика

Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»ФАН вчера в 21:01

Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж». Отозвавшись подобным образом об имидже Украины, Мингарелли в то же время призвал не ассоциировать эту страну только с негативом, например, с коррупцией.
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В ЕС пожаловались на ужасный имидж Украины

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