Политика
Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»ФАН вчера в 21:01
Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж». Отозвавшись подобным образом об имидже Украины, Мингарелли в то же время призвал не ассоциировать эту страну только с негативом, например, с коррупцией.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 04:02
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Автоспорт
Гран-при Германии-2019. Расписание трансляций
Обновлено 24 июля в 20:36
Происшествия
В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек
На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Общество
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ на 2020 год
Как ранее сообщали «Кубанские новости», руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что существенных изменений в процедуре единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году не будет.
Обновлено вчера в 05:47
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Комиссия штаба ВВО проверила организацию службы и быта военнослужащих Забайкальского объединения
Комиссия управления Восточного военного округа под руководством заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе полковника Александра Манакова проверила условия службы и быта военнослужащих соединений и воинских частей округа в Забайкалье.
Обновлено в 05:48
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Культура
На форуме «Таврида» снимут пилотную серию интернет-сериала
Обновлено в 04:38
Здоровье
Как волгоградцы могут защитить своих питомцев от клещей
Ошейник Особым образом обработанный ошейник, который нужно застегнуть на шее животного, способен защищать несколько месяцев подряд и подойдет тем питомцам, которых моют часто.
Обновлено вчера в 15:37
Музыка
Бузова упала на сцене, но продолжила выступление
Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты
Опубликованы живые фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
У Xiaomi скоро появится новый мобильный аккумулятор.
Обновлено в 04:19
Авто
Лимузин партийной элиты — как делали главный автомобиль страны ЗИЛ-111
ЗИЛ‑111, выпуск которого начали в ноябре 1958 года, должен был стать примером того, что СССР может не только догнать, но и перегнать Америку.
Обновлено вчера в 01:57
Экономика
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев
Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты
Трамп против Apple. Купертинский гигант не получит никаких поблажек в случае обострения торговой войны с Китаем
Недавно купертинский гигант официально обратился в администрацию Дональда Трампа с просьбой исключить компоненты и аксессуары для грядущего компьютера Mac Pro из того самого списка товаров, который попадёт под очередную волну налоговых пошлин.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено 25 июля в 06:18
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44