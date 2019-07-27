Политика
Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»ФАН вчера в 21:01
Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж». Отозвавшись подобным образом об имидже Украины, Мингарелли в то же время призвал не ассоциировать эту страну только с негативом, например, с коррупцией.
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Футбол
Гарет Бэйл перейдет в китайский клуб
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров
По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel
"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем
Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Политика
Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Американского генерала обвинили в домогательствах к полковнику
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:37
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец
В районе пересечения улиц Дзержинского и Вагнера при съезде с моста автокран протаранил три маршрутки, стоявшие на остановке.
Обновлено в 00:32
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).
Обновлено 25 июля в 21:00