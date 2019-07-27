Политика

Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»ФАН вчера в 21:01

Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж». Отозвавшись подобным образом об имидже Украины, Мингарелли в то же время призвал не ассоциировать эту страну только с негативом, например, с коррупцией.
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Посол ЕС на Украине заявил об «ужасном имидже» страны

РБКвчера в 22:21

В ЕС пожаловались на ужасный имидж Украины

Газета.Ruвчера в 07:09

Посол Евросоюза рассказал об ужасном имидже Украины

РЕН ТВвчера в 19:31

Посол Евросоюза заявил об «ужасном имидже» Украины

РИА Новостивчера в 18:55

Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»

ФАНвчера в 21:01

Европа указала на ужасный имидж Украины

Lenta.ruвчера в 06:05

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

RT на русскомвчера в 05:50
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Гарет Бэйл перейдет в китайский клуб

Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн

Обновлено вчера в 22:21
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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено вчера в 14:36
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой

Обновлено вчера в 04:24
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Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров

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Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено вчера в 14:39
Политика

Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров

По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

Обновлено в 01:30
Транспорт

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

Обновлено вчера в 21:53
Экономика

«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel

"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем

Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 15:20
Здоровье

Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске

В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Политика

Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

Американского генерала обвинили в домогательствах к полковнику

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:37
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске погиб иностранец

В районе пересечения улиц Дзержинского и Вагнера при съезде с моста автокран протаранил три маршрутки, стоявшие на остановке.
Обновлено в 00:32
Общество

Жара в Европе побила все рекорды

Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).
Обновлено 25 июля в 21:00
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