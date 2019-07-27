Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страныRT на русском 05:50
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Игры
Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch
Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.
Обновлено в 16:17
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено в 14:11
Политика
Волкер посетил линию разграничения в Донбассе
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
В ЛНР насчитали семь нарушений перемирия за неделю
Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз семь раз за прошедшую неделю обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, нарушив объявленное в Донбассе перемирие.
Обновлено в 22:00
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.
Обновлено 23 июля в 09:16
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено в 19:03
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено в 22:32
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:18
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено в 09:19
Общество
Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия
Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Обновлено 24 июля в 06:04
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено в 18:53
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Технологии
«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей
При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.
Обновлено в 07:14
Политика
США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
Обновлено в 15:01