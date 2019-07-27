Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

Игры Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.

Интернет WhatsApp откажется от привязки к смартфону Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.

Политика Волкер посетил линию разграничения в Донбассе Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.

Армия и оружие В ЛНР насчитали семь нарушений перемирия за неделю Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз семь раз за прошедшую неделю обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, нарушив объявленное в Донбассе перемирие.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Происшествия В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".

Наука Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.

Политика Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.

Политика Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Общество Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Политика ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.

Энергетика Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.

Шоу-бизнес На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Технологии «Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.