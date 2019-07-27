Политика

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страныRT на русском вчера в 05:50

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Посол ЕС на Украине заявил об «ужасном имидже» страны

РБКвчера в 22:21

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

RT на русскомвчера в 05:50

Посол Евросоюза рассказал об ужасном имидже Украины

РЕН ТВвчера в 19:31

Посол Евросоюза заявил об «ужасном имидже» Украины

РИА Новостивчера в 18:55

В ЕС пожаловались на ужасный имидж Украины

Газета.Ruвчера в 07:09

Европа указала на ужасный имидж Украины

Lenta.ruвчера в 06:05

Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»

ФАНвчера в 21:01
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В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
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В Канаде при крушении гидросамолёта погибли четыре человека

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Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у берегов Крыма.
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Новые пособия на детей до трех лет введут в России

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Обновлено 24 июля в 10:48
Космос

Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

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По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
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В Японии рассказали о проблеме перехвата новых ракет КНДР

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Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
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