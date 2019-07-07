Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»Известия вчера в 22:54

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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СМИ: Британский посол в своих письмах называл Трампа «некомпетентным»

RT на русскомвчера в 23:16

Секретное донесение: британский посол предрекает Трампу позорный конец карьеры

РЕН ТВвчера в 23:15

Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Газета.Ruвчера в 19:45

CNN: британский посол писал секретные телеграммы о «некомпетентном» Трампе

Коммерсантъвчера в 22:09

CNN: британский посол в США в докладах начальству называл администрацию Трампа неумелой

ТАССвчера в 21:51

СМИ узнали о секретных телеграммах в Лондон о «некомпетентном» Трампе

РБКвчера в 21:28

Британский посол в США в письмах начальству называл Дональда Трампа ни на что не способным

Эхо Москвывчера в 22:15
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Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239

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Происшествия

На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы

В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.
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Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми

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Общество

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"Передышку в циклонах обеспечит промежуточный гребень антициклона с юга", – говорится в сообщении.
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Культура

Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
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Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено 05 июля в 04:53
Единоборства

Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC

Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
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Космос

Запуск спутника-наблюдателя ОАЭ Falcon Eye 1 отложили из-за непогоды

Компания Arianespace отложила запуск спутника-наблюдателя Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, запланированный на 5 июля, из-за погодных условий в районе космодрома Куру.
Обновлено 05 июля в 12:45
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Был пять раз: журналист из США восхитился Крымом

Американский журналист, опубликовавший статью в Los Angeles Times с призывом посещать Крым, заявил, что писал для туристов, а не для политиков.
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На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

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Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено вчера в 10:52
Наука

ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций

Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено 05 июля в 06:28
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

В ближайшие пять лет в Якутии реконструируют 15 аэропортов

В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года в Якутии реконструируют 15 аэропортов.
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Политика

Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
Обновлено вчера в 22:41
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Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
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Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов

Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
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Религия

7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи

В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Возгорание произошло в военном госпитале имени Бурденко в столице, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено вчера в 15:44
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