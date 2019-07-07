Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»Известия вчера в 22:54

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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СМИ: Британский посол в своих письмах называл Трампа «некомпетентным»

RT на русскомвчера в 23:16

Неумелый, небезопасный, некомпетентный – посол Великобритании о Трампе

REGNUMвчера в 20:06

CNN: британский посол писал секретные телеграммы о «некомпетентном» Трампе

Коммерсантъвчера в 22:09

CNN: британский посол в США в докладах начальству называл администрацию Трампа неумелой

ТАССвчера в 21:51

СМИ узнали о секретных телеграммах в Лондон о «некомпетентном» Трампе

РБКвчера в 21:28

Британский посол в США в письмах начальству называл Дональда Трампа ни на что не способным

Эхо Москвывчера в 22:15

Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Газета.Ruвчера в 19:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

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Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине

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Происшествия

В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль

В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 18:57
Авто

Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний

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Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено 05 июля в 06:54
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
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Технологии

Владелец Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за 24 часа почти 2800 км

Бьёрн Ниланд (Bjørn Nyland) смог проехать на своей Model 3 2781 км за 24 часа, что больше, чем предыдущий рекорд, составлявший 2644 км. Рекорд был установлен в Германии, и этому поспособствовало два фактора.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о массированном минометном ударе ВСУ по Горловке

Войска ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраине города Горловка в Донбассе, сообщили в субботу, 6 июля, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Игры

Star Wars: Knights of the Old Republic получает улучшенный с помощью AI пакет HD-текстур

Совсем недавно моддер "Red11BY" выпустил улучшенный с помощью AI ESRGAN пак HD-текстур для Star Wars: Knights of the Old Republic.
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Шоу-бизнес

Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми

Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Общество

Колония для бывших силовиков открылась в России

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

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Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
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Происшествия

В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС

Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
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Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует финансовые данные

Программа в Android-смартфоне позволяет воровать финансовую информацию пользователей.
Обновлено вчера в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
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