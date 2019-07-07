Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»Известия вчера в 22:54
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский посол в США в письмах начальству называл Дональда Трампа ни на что не способным
Эхо Москвывчера в 22:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Автоэксперты составили рейтинг летних проблем водителей
Своеобразный рейтинг «жарких» причин для вызова сторонних помощников составили специалисты. При повреждении колёс чаще всего страдают шины.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понимает мотивов США в противодействии строительству «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль
В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено вчера в 22:19
Культура
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Единоборства
Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239
На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Авто
Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено 05 июля в 06:54
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Технологии
Владелец Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за 24 часа почти 2800 км
Бьёрн Ниланд (Bjørn Nyland) смог проехать на своей Model 3 2781 км за 24 часа, что больше, чем предыдущий рекорд, составлявший 2644 км. Рекорд был установлен в Германии, и этому поспособствовало два фактора.
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие
В ДНР сообщили о массированном минометном ударе ВСУ по Горловке
Войска ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраине города Горловка в Донбассе, сообщили в субботу, 6 июля, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 22:13
Игры
Star Wars: Knights of the Old Republic получает улучшенный с помощью AI пакет HD-текстур
Совсем недавно моддер "Red11BY" выпустил улучшенный с помощью AI ESRGAN пак HD-текстур для Star Wars: Knights of the Old Republic.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми
Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено 05 июля в 17:25
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует финансовые данные
Программа в Android-смартфоне позволяет воровать финансовую информацию пользователей.
Обновлено вчера в 08:29