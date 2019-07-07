с чего всё началось

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Происшествия Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных» По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».

Авто УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.

Происшествия За растление более 150-ти детей 29-летний юрист получил 10 лет Вскоре полицейские провели в доме юриста обыск и обнаружили в его компьютере порнографические снимки более 150-ти детей из Великобритании и США.

Политика В Греции начались досрочные выборы в парламент В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.

Футбол Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Автомобиль такси врезался в киоск на остановке в Челябинске От удара такси вылетело на остановку, чудом не снеся находящихся там людей, и впечаталось в цветочный киоск.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество Более 90% украинцев вынуждены экономить Более 90% жителей Украины вынуждены экономить из-за тяжелого материального положения.

Происшествия Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.

Религия 7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Происшествия Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей 4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.

Армия и оружие Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21 Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.

Армия и оружие Генерал объяснил, почему США оставят Киев без новейшего оружия Украина может не рассчитывать на поставки из США новейших или дорогих образцов высокотехнологичного вооружения.

Происшествия Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

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Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

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Энергетика В России предложили распечатать Росрезерв Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке.