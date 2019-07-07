Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»Известия вчера в 22:54
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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Британский посол в США в письмах начальству называл Дональда Трампа ни на что не способным
Эхо Москвывчера в 22:15
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