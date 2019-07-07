Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»Известия вчера в 22:54
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский посол в США в письмах начальству называл Дональда Трампа ни на что не способным
Эхо Москвывчера в 22:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Армия и оружие
Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море
Украина передала Турции информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово
Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Политика
Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге
Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:03
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Путешествия
Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей
Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 06:19
Музыка
Сергей Зверев посвятил песню Иосифу Кобзону
Недавно известный стилист провел одиночную акцию в поддержку сохранения озера Байкал, которое по праву является национальным достоянием, а несколько дней назад опубликовал в социальной сети видео с новой песней, посвященной Иосифу Кобзону.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков
Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами".
Обновлено в 05:43
Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.
Обновлено в 06:36
Политика
Досрочные парламентские выборы проходят в Греции
В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня, 7 июля, по всей стране открылись избирательные участки.
Обновлено в 01:58
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля
Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Обновлено в 05:42
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Игры
Следующий патч для Fallout 76 облегчит игру новичкам
С выходом одиннадцатого обновления разработчики хотят облегчить игру новым и низкоуровневым игрокам, поэтому персонажи, не достигшие 25 уровня, будут меньше платить за быстрое перемещение, а персонажи, чей уровень ниже 15, получат усиленную сопротивляемость болезням.
Обновлено в 03:01
Футбол
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси
Обновлено вчера в 17:13