Политика
Трамп ответил на критику британского посла в СШАРоссийская газета вчера в 20:45
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок. Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны.
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с чего всё началось
В распоряжении Daily Mail оказались телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным».РБК06 июля в 21:28
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