с чего всё началось

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок. Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны.

Трамп ответил на критику британского посла в США

Политика Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка» Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.

Политика Гройсман выступил против телемоста между Россией и Украиной Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в фейсбуке прокомментировал идею проведения телемоста между Москвой и Киевом.

Авто Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.

Экономика Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.

Театры Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.

Происшествия Самолет из Челябинска в Анталью задержали почти на десять часов Авиарейс компании Red Wings, который должен был ночью вылететь из Челябинска, задержали до полудня, почти на десять часов, следует из информации на электронном табло аэропорта.

Политика Британия расследует утечку писем с критикой Трампа МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем своего посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

Транспорт Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей Если ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц, то после коллапса, когда аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2000 единиц багажа (его приходилось отправлять другими рейсами), сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян считают регистрацию брака обязательной Большинство россиян считает, что брак следует регистрировать официально, сообщает 8 июля ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Здоровье Названа самая вредная для сердца еда Как выяснилось, жареная пища блокирует кровеносные сосуды, которые снабжают сердце человека.

Общество В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Экономика «КамАЗ» поставит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.